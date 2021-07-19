Горняк22: Из-за коронавируса власти Бийска моют с хлоркой детские площадки и тренажеры

Дезинфекция. Бийск. Парк имени Вали Максимовой Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Шесть парков с детскими площадками и 13 конечных остановок общественного транспорта в наукограде еженедельно опрыскивают дезинфицирующим раствором

Две недели подряд Бийская служба спасения проводит на территории города дезинфекцию детских игровых комплексов, уличных тренажеров, скамеек, а также конечных остановок общественного транспорта – там, где предполагается наибольшее скопление людей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Обработку проводят раз в неделю водным раствором на основе хлора. Как заверили в управлении ЖКХ администрации города, раствор безопасен, но, когда на объект заходят специалисты, жителей города с детьми просят на некоторое время покинуть территорию.

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