Горняк22: За неделю Алтайский край поставил рекорд по заражениям и смертям от COVID-19
Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Глава Минздрава России назвал Алтайский край в числе пяти регионов, где ситуация с темпами прироста зараженных остается наиболее сложной
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 268 новых случаев инфицирования. В госпиталях края с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалось15 человек. Выздоровело 48 пациентов.
За минувшие сутки больше всего заболевших было зарегистрировано в городах: Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12.
Коронавирус на 18 июля в Алтайском крае
на лечении – 3 287 пациентов
тяжелобольных – 690
подключены к аппаратам ИВЛ – 208
развернуто – 4 620 коек
резервных коек – 708
- Всего за неделю в Алтайском крае было выявлено 1 834 новых случаев заражения COVID-19.
- В течение недели от коронавируса в Алтайском крае скончалось 115 человек.
Коронавирусная статистика в Алтайском крае
58 556 – общее число заболевших COVID-19
47 934 – выздоровели
3 694 – умерли
1 683 873 – обследованы на инфекцию
Вакцинация в Алтайском крае на 18 июля
поступило – 505 281 комплект вакцины
первую прививку поставили – 126 730 человек
полностью привиты – 308 242 человека
всего прививается – 434 972 человека