Горняк22: Пробка собралась на трассе Барнаул — Бийск из-за смертельного ДТП
Авария на трассе Барнаул-Бийск Фото: Инцидент Барнаул
Очевидцы сообщают, что из-за аварии и работы экстренных служб на и без того загруженной трассе собралась пробка. Количество погибших пока не известно
Очевидцы сообщают о страшном ДТП на трассе от Барнаула до Бийска в районе Троицкого. Об этом пишут сразу несколько пабликов и Telegram-каналов. Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Creta
и Toyota Camry.
По словам очевидцев, ДТП, скорее всего лобовое, произошло утром. Одна машина полностью всмятку, тела людей из автомобиля выбросило прямо на проезжую часть, второй участник улетел в кювет. Проезжающие мимо рассказали, что погибших трое или более человек.
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На месте работают спасательные службы, скорая, полиция.
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«При мне с Камри выносили три трупа», – пишут очевидцы.
«Что вы хотите? Бийская трасса – это дорога смерти. Движение в две полосы, а многие еще торопятся улететь навстречу смерти. Жаль, что с собой они уносят жизни ни в чем не повинных людей».