Горняк22: В Бийске Nissan X-Trail не пропустил летевшую с мигалками пожарную машину
ДТП в Бийске с участие пожарной машины Фото: @drom_22_biysk
Бийчане считают, что пожарная машина должна была включить сирену – может быть поэтому ее не заметили участники дорожного движения
Очевидцы в соцсетях Бийска рассказали о дорожном происшествии в центре города – в ехавшую на вызов пожарную машину врезался Nissan X-Trail.
«Пожарка» ехала на красный свет, а Nissan – на разрешенный зеленый. ДТП произошло в центре города, на улице Ленина. Об происшествии сообщает аккаунт drom_22_biysk.
Бийчане считают, что виной всему невнимательность, ведь пожарная машина ехала с мигалками.
«А что в итоге с пожаром? Все сгорели?» – спрашивают жители города, имея в виду, что из-за ДТП машина на вызов уже не доехала.