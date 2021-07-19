Горняк22: В Бийске Nissan X-Trail не пропустил летевшую с мигалками пожарную машину

ДТП в Бийске с участие пожарной машины Фото: @drom_22_biysk

Бийчане считают, что пожарная машина должна была включить сирену – может быть поэтому ее не заметили участники дорожного движения

Очевидцы в соцсетях Бийска рассказали о дорожном происшествии в центре города – в ехавшую на вызов пожарную машину врезался Nissan X-Trail.

«Пожарка» ехала на красный свет, а Nissan – на разрешенный зеленый. ДТП произошло в центре города, на улице Ленина. Об происшествии сообщает аккаунт drom_22_biysk.

Бийчане считают, что виной всему невнимательность, ведь пожарная машина ехала с мигалками.

«А что в итоге с пожаром? Все сгорели?» – спрашивают жители города, имея в виду, что из-за ДТП машина на вызов уже не доехала.

ТОЛК