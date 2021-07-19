Горняк22: В одном из парков Барнаула появился эко-контейнер для сбора пластика

Контейнер для сбора пластика в зоопарке "Лесная сказка" Фото: vk.com/zoo_22

Такие контейнеры-сердца устанавливают во многих городах России – в них можно собирать крышечки от лимонада и бутылок, дой-паков и тетрапаков

В барнаульском зоопарке появился необычный эко-контейнер для сбора пластика, сообщает пресс-служба зоопарка «Лесная сказка». Организаторы акции призывают дать вторую жизнь пластику, который из контейнера будут отправлять на переработку.

Об акции рассказал у себя в Instagram и директор зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев:

«Пробки и крышечки теперь не будут засорять планету. Пусть это сердце наполняется пластиком, который затем отправят на переработку, так как он разлагается очень долго, а так ему дадут вторую жизнь».

Сергей Писарев заметил, что в зоопарк люди приносят и крышечки от бутылок, которые собрали дома. Барнаульцы в комментариях под его постом добавили, что хорошо бы еще установить на территории парка и контейнеры для сбора пластиковой тары и бутылок.

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