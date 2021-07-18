Горняк22: В Бийске пациенты ковидария пожаловались СМИ на побои и плохое питание

"Красная зона". Госпиталь. Бийск Фото: Евгений Плахотин, Бийское телевидение

Редактор новостных программ Бийского телевидения Евгений Плахотин побывал в «красной зоне» одного из бийских ковидных госпиталей

В редакцию Бийского телевидения поступило несколько жалоб от пациентов ковидного госпиталя Бийска – они жаловались на избиение со стороны медперсонала и плохое питание.

Съемочная группа приняла участие в инспекции госпиталей Бийской зоны министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В наукограде министр ознакомился с работой двух ковидных госпиталей – они работают на базе ГБ№2 (480 коек) и Бийской ЦРБ (250 коек).

Евгений Плахотин пообщался с пациентами – здесь лечение проходят не только бийчане, но и жители Бийской медико-географической зоны.

Больные на лечение и питание не жаловались, напротив, говорят, что в своих населенных пунктах им пришлось дойти до главного врача, чтобы добиться госпитализации. А вот работу персонала в «красной зоне» пациенты считают настоящим адом – больных много, сейчас в госпитале лечение проходят более 350 человек, несмотря на жару, работать медикам нужно в полной защите – такое выдержит не каждый.

Бийчане, которые уже успели полежать в ковидных госпиталях, считают, что пациенты сами порой себя ведут вызывающе, скандалят, закатывают истерики, в таких случаях персонал остается только пожалеть.

Дмитрий Попов тоже пообщался с пациентами, и сообщения о якобы противоправных действиях со стороны сотрудников он назвал чьей-то выдумкой.

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