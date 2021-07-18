Горняк22: Пилоту Ан-28, совершившему жесткую посадку, прооперируют ноги

Самолет Ан-28 Фото: avia-mir.com

Травматологи утверждают, что вернуться к своей профессиональной деятельности пилот сможет спустя два месяца, это рядовая операция

Практически нет жалоб на состояние здоровья у пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области 16 июля.

По информации министерства здравоохранения региона, травмы ног получил один из пилотов самолета, а также одна пассажирка – ее врачи обещают вскоре выписать на амбулаторное лечение, сообщает ТАСС.

У пилота – травма обеих нижних конечностей, ему проведут операцию – металлоостеосинтез. Состояние других тринадцати пассажиров удовлетворительное: они получили небольшие ушибы, сотрясения и черепно-мозговые травмы легкой степени. После осмотра медики отпустили их домой.

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