Горняк22: В Москве отменили систему посещения ресторанов и кафе по QR-кодам

Кафе. Общепит Фото: pexels.com

По мнению мэра Москвы, «система QR-кодов свою задачу выполнила» – темпы вакцинации значительно ускорились. Кроме того, в городе улучшилась эпидситуация

С 19 июля в Москве отменяют систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, за последний месяц привилось более 2 млн москвичей.

Кроме того, с 19 июля в Москве разрешат работу общепиту по ночам, отменят запрет на мероприятия в клубах, барах, караоке и дискотеках. Будут работать фуд-корты, детские игровые комнаты и т.д. Однако во всех вышеперечисленных местах должны соблюдаться эпидемиологические требования.

Многие фуд-корты и рестораны столицы с 28 июня стояли закрытыми, выручка сократилась на 35-100%.

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