Горняк22: В Новосибирске 50 тысяч рублей заплатят за сообщения о сбежавших заключенных

Ориентировка Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

Сбежавший Александр Горлов был осужден за кражу и незаконный оборот наркотиков, рецидивист Виталий Козлов отбывал срок за кражу

В Новосибирске объявили награду в 50 тысяч рублей за помощь в поимке сбежавших из колонии поселения заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова, сообщили в пресс-службе ФСИН по области.

«Разыскиваются осужденные, самовольно ушедшие из-под надзора. За информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных, выплатят 50 тысяч рублей. Анонимность гарантируем», – заявили в управлении.

Напомним, что 12 июля осужденные Виталий Козлов и Александр Горлов сбежали из новосибирской колонии-поселения. Их недосчитались во время проверки.

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