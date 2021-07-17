Горняк22: В Алтайском крае перекроют трассы из-за передвижения военной техники
Военная техника. Колонна Фото: pinterest
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
В Алтайском крае 16, 17 и 19 июля будут перекрыты участки Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.
Так, дороги перекроют на следующих участках:
- 16 июля с 23.30 до 02.00 17 июля – на участке автодороги «поселок Сибирский – Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к поселку Косиха – поселок Косиха».
- 19 июля – на участке автодороги «поселок Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»:
– с 08.30 до 09.35
– с 12.25 до 13.35
– с 15.00 до 15.30
– с 16.25 до 17.00
– с 19.00 до 19.30
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 15 и 16 июля вновь закрыли участок Чуйского тракта.