Горняк22: Мужчина признался в убийстве школьницы в Сибири и просит смертной казни

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Мужчина постоянно твердил, что он тот, кого ищут следователи и полиция, и потребовал, чтобы его признание опубликовали в новосибирских пабликах

49-летний мужчина заявил, что якобы 19 лет назад он убил 13-летнюю школьницу в новосибирском Академгородке, сообщает «КП».

По его словам, в 2002 году он приехал в город по работе, увидел на улице девочку и стал ее преследовать. После этого, как он утверждает, мужчина напал на ребенка в подъезде, изнасиловал и отрезал ей голову.

«Сколько лет прошло… Преступление тогда совершил я. Нетрезвый это делал все, что я могу еще дополнить? Я просто хочу совесть очистить. Что мне врать? Пусть приезжают за мной», – признался он.

Мужчина также заявил, что все эти годы его мучает совесть и он просит для себя смертной казни (высшая мера наказания в виде расстрела отменена в России с 1997 года. – Прим. ред.).

В СК заявили, что его лицо действительно похоже на имеющийся фоторобот преступника, и выехали в Тверскую область, чтобы задержать подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

При этом, по одной из версий, мужчина просто выдает себя за маньяка, прочитав в СМИ информацию об убийстве. Стало известно, что он гастролирует по стране и берет на себя преступления, связанные с совращением и издевательствами над детьми. Следователи многих регионов называют его информационным маньяком.

Ранее «Толк» сообщал, что барнаульца, обвиняемого в убийстве участкового, отправили в СИЗО. Мужчина уже был судим за два убийства и кражу.

ТОЛК