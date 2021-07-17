Горняк22: В Сибири нашли пропавший самолет Ан-28 — он совершил жесткую посадку
Самолет Ан-28 Фото: avia-mir.com
Пропавший самолет перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. Что произошло на борту судна, будет известно позже
В Томской области нашли пропавший самолет Ан-28, на борту которого находилось 17 человек, сообщает ТАСС. Как выяснилось, он совершил жесткую посадку. В результате ЧП никто не погиб.
Судно принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Самолет совершал рейс из города Кедрового в Томск.
На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Экипаж не сообщал о внештатных ситуациях, технически он был полностью исправен.
Ранее сообщалось, что на Камчатке разбился самолет Ан-26. Все находившиеся в нем люди погибли.