ГОРНЯК22 16.07.2021
Туризм

Горняк22: «Коммунисты России» заявили список кандидатов на выборы в алтайский парламент

Горняк22
14 часов Ago

"Коммунистическая партия — Коммунисты России" Фото: Избирательная комиссия Алтайского края

«Коммунистическая партия – Коммунисты России» намерена сформировать народный блок патриотических сил Алтайского края и завоевать большинство в АКЗС

Краевая организация «Коммунистической партии – Коммунисты России» (КРКР) подала документы для заверения списка кандидатов в депутаты Алтайского заксобрания (АКЗС).

  • Список возглавил председатель центрального комитета КПКР, депутат Максим Сурайкин,
  • второе место – у лидера алтайской организации, кандидата в члены политбюро ЦК КПКР Сергея Матасова,
  • третье – у политика и публициста, исполнительного секретаря ЦК КПКР Сергея Малинковича.

В список также вошли активисты регионального отделения КПКР и общественных организаций, поддерживающих партию.

По словам Сергея Матасова, КПКР намерена на выборах 2021 года получить большинство в АКЗС. Программа партии «нацелена на всемерную поддержку людей труда». Партия заявляет о формировании «народного блока патриотических сил Алтайского края», который должен сплотить простых людей в борьбе за социалистическое будущее.

ТОЛК

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