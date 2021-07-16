ГОРНЯК22 16.07.2021
Туризм

Горняк22: Под Новосибирском нашли тело пропавшей пять месяцев назад девушки с афрокудрями

Горняк22
14 часов Ago

Екатерина Плотникова Фото: Фото: vk.com/Ника Плотникова

Главными приметами в поиске девушки стали афрокудри и татуировка на бедре. В ходе расследования выяснилось, что пропавшая якобы работала «девушкой по вызову»

14 июля в поселке Рыбачьем нашли закопанное тело женщины. Предположительно, оно принадлежит пропавшей зимой 31-летней Екатерине Плотниковой, сообщает «КП».

Мать Плотниковой подтвердила, что полицейские нашли мертвую женщину, похожую на ее дочь.

«Это на самом деле так. Мы еще не ездили на опознание, но следователь нам сказал, что на 100% это Катя», – рассказала Лариса Плотникова.

По ее словам, пока не известно, как женщина оказалась в районе дачных участков под Новосибирском. На опознание тела семья поедет 16 июля.

Обновлено: полицейские задержали сутенёра женщины, который общался с ней незадолго до пропажи. Сейчас его проверяют на причастность к преступлению, сообщает Mash Siberia.

Напомним, что 20 февраля Екатерина Плотникова вышла из дома и пропала без вести. Сначала следователи рассматривали версию, что женщина оборвала связь с близкими и скрылась, но после требований матери возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ТОЛК

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