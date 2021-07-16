Горняк22: Ветреная и нежаркая погода ожидается 16 июля в Алтайском крае
Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш
К выходным в регионе ожидается потепление и отсутствие осадков. При этом в ночные часы температура воздуха опускается до +7…+10 градусов
16 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +20…+25 градусов. В этот день в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в пятницу около +21…+23 градуса. В конце дня ожидается небольшой дождь. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Горняк22: В Барнауле пьяные дебоширы разбили машину, чтобы ее не забрал эвакуатор
Фото: Инцидент Барнаул
На место прибыло несколько сотрудников полиции. По словам очевидцев, одного из нарушителей они забрали с собой. Подробности уточняются
В Барнауле 15 июля около 5.40 во дворе дома на улице Балтийской, 39, компания пьяных молодых людей разбила припаркованный автомобиль, который хотел увезти эвакуатор, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как несколько молодых людей стоят рядом с автомобилем, а один из них забрался на крышу, битой разбивал машину и прыгал на ней.
На место прибыли сотрудники ДПС – одного из дебоширов они увезли в отделение.
По словам очевидцев, компания громко кричала и разбудила жителей ближайших домов.
Ранее сообщалось, что барнаулец разбил свою машину, чтобы ее не забрал эвакуатор. Оказалось, что мужчина припарковался под знаком «Место для инвалида» и за нарушение ПДД его машину решили эвакуировать. Автовладелец от обиды подбежал к своей машине и начал яро ее разбивать.