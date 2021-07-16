Горняк22: Что нельзя делать в Маковый день, 16 июля: народные приметы

Маки. Цветы Фото: Melk Hagelslag с сайта Pixabay

Суеверные крестьяне считали 16 июля нехорошим, неудачливым днем, когда всем советовали быть максимально осторожными и аккуратными

Маковый день

Одно из народных прозвищ 16 июля – Маковый день. Люди верили, что этот цветок способен противостоять нечисти. А еще благодаря большому количеству зерен мак считался символом изобилия и богатства, пишет Feast-guide.com.

Что нельзя делать 16 июля по народным приметам

По поверьям, лучше не начинать новых дел и вообще во всем соблюдать осторожность.

Народные приметы на 16 июля

Во время грозы постоянно гремит гром – значит, наступит долгое ненастье.

Мошки и комары, вьющиеся вокруг людей, – к хорошей погоде на целую неделю.

Если псы много спят, катаются по земле или пытаются рыть землю, наступит ненастье.

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