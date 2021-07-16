Горняк22: Как выбрать самый вкусный арбуз: проверенные советы
Арбуз. Маникюр. Лето Фото: pixabay.com
Со второй половины июля можно начинать охотиться на спелый арбуз. В августе сделать это будет гораздо проще, однако шанс найти спелый и вкусный плод есть уже сейчас
Выбрать вкусный и спелый арбуз нетрудно – определить хорошую ягоду можно по внешнему виду и звучанию.
Итак, прежде всего, на арбузе не должно быть надрезов. Кожура арбуза должна быть яркой, без трещин и мягких участков.
Если по спелому арбузу постучать кулаком, он издаст умеренно звонкий звук. Кроме того, созревший плод вибрирует при ударе ладонью и издает слабый хруст, если его сжать.
Хвостик арбуза должен быть сухим.
Еще один хороший признак – желтое (или оранжевое) пятно на арбузной корке.