ГОРНЯК22 16.07.2021
Туризм

Горняк22: Как выбрать самый вкусный арбуз: проверенные советы

Горняк22
14 часов Ago

Арбуз. Маникюр. Лето Фото: pixabay.com

Со второй половины июля можно начинать охотиться на спелый арбуз. В августе сделать это будет гораздо проще, однако шанс найти спелый и вкусный плод есть уже сейчас

Выбрать вкусный и спелый арбуз нетрудно – определить хорошую ягоду можно по внешнему виду и звучанию.

Итак, прежде всего, на арбузе не должно быть надрезов. Кожура арбуза должна быть яркой, без трещин и мягких участков.

Если по спелому арбузу постучать кулаком, он издаст умеренно звонкий звук. Кроме того, созревший плод вибрирует при ударе ладонью и издает слабый хруст, если его сжать.

Хвостик арбуза должен быть сухим.

Еще один хороший признак – желтое (или оранжевое) пятно на арбузной корке.

ТОЛК

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