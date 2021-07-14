ГОРНЯК22 14.07.2021
Туризм

Горняк22: Перевозку трамваев из Москвы в Барнаул поручат «второму номеру» аукциона

Горняк22
11 часов Ago

Трамвай Фото: мэрия Барнаула

На аукционе «Негабарит 46» предложил за работы почти столько же, что и соперник, который впоследствии отказался подписывать контракт

Контракт на доставку «собянинских» трамваев в Барнаул отдадут другому участнику аукциона. Об этом 13 июля сообщает пресс-центр администрации города в своем Telegram-канале.

«Проект контракта будет направлен участнику закупки, который занял второе место в итоговом протоколе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что эта компания предложила на 20 тысяч больше за работу (3 397 800 рублей).

По данным ИА «Банкфакс», речь идет о зарегистрированной в Курской области фирме «Негабарит 46».

Ранее стало известно, что победитель повторных торгов компания «Спец Транс Сервис» отказался от подписания контракта на перевозку негабаритного груза. Причины этого не уточняются.

Фирма стала вторым за полгода с момента объявления аукциона подрядчиком, который «сорвался» с проекта.

ТОЛК

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