Горняк22: В Алтайском крае люди умирают в два раза чаще, чем рождаются

Смертность и рождаемость Фото: pixabay.com

Тенденция роста смертности характерна сейчас не только для Алтайского края, но и для всех регионов Сибирского федерального округа, утверждают в минсоцзащиты региона

Уровень смертности продолжает расти в Алтайском крае. За первые пять месяцев 2021 года в регионе умерли 15 836 человек. При этом за тот же срок родилось 7 565 детей, сообщает пресс-служба Министерства соцзащиты края.

Для сравнения – за аналогичный период 2020 года в крае не стало 13 126 человек (сейчас произошло на 2 710 смертельных случаев больше), а на свет тогда появилось 8 023 младенца (сейчас на 458 меньше).

Так, за январь – май 2021 года естественная убыль населения в регионе составила 8 271 человек (год назад – 5 103 человека).

При этом смертность в Алтайском крае значительно растет, в том числе из-за коронавируса – болезнь продолжает ежедневно уносить жизни заболевших. К 13 июля в регионе зафиксировали 20 летальных исходов за сутки. Также ежесуточно растет количество новых случаев заболевания и пациентов в тяжелом состоянии.

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