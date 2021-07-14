Горняк22: «Яндекс.Такси» отстранило водителя после массовой драки на алтайской трассе
Такси Фото: "Толк"
Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском. Травму головы получил администратор крупного новосибирского паблика
«Яндекс.Такси» временно отстранило водителя, который стал участником массовой драки автомобилистов на федеральной трассе в Алтайском крае. Об этом «Толку» сообщил представитель пресс-службы компании Алексей Бирюков.
«Мы уже ограничили водителю доступ к заказам как минимум до завершения разбирательства», – сообщил он.
По словам Бирюкова, агрегатор проверяет информацию об инциденте. Здесь также заявили, что готовы позже поделиться результатами этого расследования.
Как ранее сообщал «Толк», 5 июля на Чуйском тракте в Алтайском края произошла массовая драка автомобилистов с «обочечниками», которые попытались объехать возникшую из-за перекрытия военными пробку. Водитель на брендированном под «Uber» автомобиле обруливал затор по полю, а когда другие автовладельцы сделали ему замечание – стал кидаться с кулаками.
Травму головы получил администратор крупного новосибирского паблика «АСТ-54». Он обратился с заявлением в полицию.