Горняк22: «Кто-то посередине». Когда в мире отмечают День небинарных людей

Пол, транссексуальность Фото: pixabay.com

Помимо женщин и мужчин в мире еще существуют так называемые небинарные люди — они считают себя «бесполыми», «кем-то посередине»

14 июля в странах Европы, некоторых странах Азии и Америке отмечают День видимости небинарных людей. Небинарный человек или гендерквир — это персона, которая не может отнести себя ни к женскому, ни к мужскому полу, абстрагируясь от этой двоичной классификации. Отсюда и название: ведь «бинарный» — это «состоящий из двух компонентов чего-либо».

Большинство стран мира не признают небинарный пол. У большинства таких людей все еще есть обычный паспорт, где человек обозначен либо как мужчина, либо как женщина — в зависимости от половых признаков, с которыми родился.

Небинарный человек зачастую предпочитает использовать гендерно-нейтральные местоимения. В английском языке чаще всего используется нейтральное личное местоимение «they» – «они». Некоторые гендерквиры все же пользуются привычными для окружающих местоимениями.

Австралия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Бангладеш включают небинарные варианты пола в паспортах. В 23-х штатах США и Вашингтоне гражданам разрешают помечать свой пол как «X» в водительских удостоверениях.

В мае 2021 года известная американская певица Деми Ловато совершила каминг-аут и попросила называть себя «они». 28-летняя девушка заявила в своем аккаунте в Instagram, что она небинарная персона. Британский певец Сэм Смит также считает себя «кем-то посередине».

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