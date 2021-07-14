Горняк22: «Самое красивое место»: Стеша Маликова приехала отдыхать на Алтай не одна
Стеша Маликова на Алтае Фото: instagram.com/steshamalikova
Девушка в компании возлюбленного побывала на живописном водопаде и знаменитом Гейзерном озере, снялась в «марсианских» пейзажах долины реки Кызыл-Чин
Дочь российского певца Дмитрия Маликова 21-летняя Стефания приехала отдыхать на Алтай – яркими снимками из поездки она делится в своем Instagram.
«Самое красивое место, в котором я когда-либо была! Ничего не сравнится с красотой Алтая», – написала девушка.
Она побывала возле живописного водопада, на знаменитом Гейзерном озере и в долине реки Кызыл-Чин, которая известна своими «марсианскими» пейзажами.
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Внимательные пользователи обратили внимание, что снимки с идентичными локациями в это же время опубликовал титулованный нападающий НХЛ «Миннесота Уайлд» 24-летний Кирилл Капризов.
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Поклонники сразу же заподозрили молодых людей в связи.
Еще в конце июня в подкасте «Черкас Атлант» на YouTube хоккеист рассказывал, что у него есть возлюбленная.
«Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка», – смущаясь, заявил спортсмен.
Ранее «Толк» сообщал о том, что известный шоумен Александр Гудков вновь приехал на Алтай.