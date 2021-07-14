Горняк22: «Самое красивое место»: Стеша Маликова приехала отдыхать на Алтай не одна

Стеша Маликова на Алтае Фото: instagram.com/steshamalikova

Девушка в компании возлюбленного побывала на живописном водопаде и знаменитом Гейзерном озере, снялась в «марсианских» пейзажах долины реки Кызыл-Чин

Дочь российского певца Дмитрия Маликова 21-летняя Стефания приехала отдыхать на Алтай – яркими снимками из поездки она делится в своем Instagram.

«Самое красивое место, в котором я когда-либо была! Ничего не сравнится с красотой Алтая», – написала девушка.

Она побывала возле живописного водопада, на знаменитом Гейзерном озере и в долине реки Кызыл-Чин, которая известна своими «марсианскими» пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)

Внимательные пользователи обратили внимание, что снимки с идентичными локациями в это же время опубликовал титулованный нападающий НХЛ «Миннесота Уайлд» 24-летний Кирилл Капризов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)

Поклонники сразу же заподозрили молодых людей в связи.

Еще в конце июня в подкасте «Черкас Атлант» на YouTube хоккеист рассказывал, что у него есть возлюбленная.

«Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка», – смущаясь, заявил спортсмен.

Ранее «Толк» сообщал о том, что известный шоумен Александр Гудков вновь приехал на Алтай.

ТОЛК