Горняк22: Восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула

Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Дети играли у воды под присмотром родителей, однако в какой-то момент взрослые потеряли из виду сына. Через некоторое время отец нашел тело мальчика

Восьмилетний ребенок утонул в протоке Оби у Барнаула. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 10 июля.

По данным ведомства, семья с тремя детьми отдыхала на берегу протоки. Дети играли у воды под присмотром родителей, однако в какой-то момент взрослые потеряли из виду восьмилетнего сына.

Спустя некоторое время отец нашел мальчика в воде, откачать ребенка не удалось.

Ведомство проводит доследственную проверку.

По данным СК, с начала купального сезона на водоемах Алтайского края утонули уже пять несовершеннолетних.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в воде на Речном вокзале Барнаула нашли труп мужчины.

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