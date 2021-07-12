Горняк22: Депутат Госдумы заявил, что алтайские власти помешали его визиту в регион

Алексей Журавлев Фото: rodina.ru

Парламентарий остался недоволен тем, что ему не удалось провести ряд важных встреч. По его словам, этому помешали местные власти

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Алтайский край, однако остался недоволен, что его в регионе никто не встретил. Об этом говорится на сайте партии.

По его словам, краевые чиновники запретили подконтрольным организациям встречаться с Журавлевым. Кроме того, депутату не удалось обсудить проблемы региона с самими властями. Так, в топ наиболее важных для края вопросов он отнес загрязнение воздуха в Барнауле, низкую рождаемость, убыль населения, здравоохранение и др.

В пример он привел соседнюю Новосибирскую область, где он пообщался с главой региона и обсудил острые вопросы, в том числе влияние пандемии на развитие региона.

Однако на Алтае парламентарий все же смог посетить часть организаций. Среди них спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко, музей Германа Титова в селе Полковниково. Также он встретился с однопартийцами, которые передали ему просьбу работников музей увековечить имя Титова на Аллее Космонавтов в Москве. Он пообещал обсудить эту идею с мэром столицы.

Ранее в регион приезжал депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он посетил в регионе маслосыродельный завод и ряд оборонных предприятий.

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