Горняк22: 100 «дыр»: в Барнауле завершился четвертый этап испытаний сетей на ТЭЦ-3

Ремонт. Теплосети Фото: мэрия Барнаула

На Барнаульской ТЭЦ-3 пройдут ремонтные работы, которые невозможно выполнить без прекращения подачи теплоносителя по всем четырем тепломагистралям станции

В Барнауле завершился второй этап испытаний на теплосетях по контуру ТЭЦ-3, который проводился с 28 июня по 7 июля, сообщает пресс-служба правительства края.

За это время специалисты проверили 163,5 км теплосетей, обнаружив 100 повреждений. Половину из них они уже устранили.

Коммунальщики отметили, что более 43 тыс. из 87 тыс. горожан по контуру М-32 получили горячую воду раньше срока.

В мэрии Барнаула ранее сообщили, что с 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 отключат горячую воду. Это позволит устранить оставшиеся повреждения и ввести в эксплуатацию отремонтированные теплосети.

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