Горняк22: Медведь-рецидивист сломал фотоловушку в алтайском нацпарке

Медведь Фото: Салюгемский нацпарк

Любопытный медведь заинтересовался устройством и долго пытался сломать его лапой. В итоге у него получилось повалить аппарат

Медведь сломал очередную фотоловушку в Салюгемском национальном парке. Это уже третья поломка на счету зверя, сообщает Тайга.инфо.

На кадрах видно, как медведь бродит рядом, но напоровшись на камеру долго нюхает ее, а потом роняет лапой.

Однако эту камеру он не вывел из строя, а лишь сорвал и бросил ее на землю. Поэтому долгое время она снимала голубое небо.

Специалисты нацпарка отметили, что любопытнее медведей в парке только росомахи, которые часто портят имущество.

Ранее сообщалось, что на Алтае убили зараженного трихинеллезом медведя.

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