Горняк22: Алтай оказался в числе регионов с низким охватом тестирования на COVID

Коронавирус Фото: pixabay.com

В некоторых регионах России охват тестирования ниже положенной нормы, что значительно затрудняет контроль эпидситуации

Алтайский край оказался в списке 13 регионов, где охват тестирования ниже норматива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Также в списке оказались Кемеровская, Костромская, Псковская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан и др.

«Это плохой прогностический признак», – сказала она.

По словам руководителя ведомства, сейчас охват тестирования в России составляет 339,4 на 100 тыс. населения. При этом базовым считается уровень 200 на 100 тыс. населения. Попова отметила, что при снижении тестирования ниже этого уровня эпидситуацию уже нельзя будет отследить.

Ранее сообщалось, что Алтайский край бьет антирекорды по числу умерших и тяжелобольных ковидом.

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