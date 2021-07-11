Горняк22: Пять жителей Алтайского края заболели клещевым энцефалитом в этом году

Клещ Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас в крае наблюдается спад активности клещей, однако риск пострадать от укусов сохраняется на протяжении всего теплого времени

За прошедшую неделю от укусов клеща в Алтайском крае пострадал 341 человек. Всего с начала года с соответствующими жалобами в поликлиники региона обратились 8 307 человек, среди них 2 359 детей, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Среди них выявлено 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, а также три случая заболевания иксодовым боррелиозом. Пять случаев заражения клещевым энцефалитом были подтверждены, среди них один ребенок. Сейчас в стационарах края находятся четверо больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании насекомых в 3,4% был обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,4% – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели необходимое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Ранее сообщалось, что комары и мошки продолжат атаковать жителей Алтайского края как минимум до осени.

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