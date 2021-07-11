Горняк22: В России зафиксирован очередной антирекорд по смертности от ковида

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода

В России за прошедшие сутки скончались 752 человека с коронавирусом – это рекорд с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба. Предыдущий рекордный показатель был отмечен 6 июля – 737 смертей.

По сообщению оперштаба, за минувшие сутки выявили 25 082 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели — 17 750 человек.

Больше всего новых заболевших наблюдается по-прежнему в крупных городах – в Москве (5694), Подмосковье (2487), Санкт-Петербурге (1978), Нижегородской области (527), Воронежской области (423), Красноярском крае (401), Свердловской области (393), Крыму (357), Иркутской области (354) и Пермском крае (354).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявили 239 новых больных коронавирусом.

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