Горняк22: Алтайские предприниматели требуют отменить обязательную вакцинацию

Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"

Жители региона просят изменить решение и отменить обязательную вакцинацию, так как это может ударить как по бизнесу, так и по людям

Активисты вместе с предпринимателями Республики Алтай устроили акцию у здания регионального Роспотребнадзора с требованием отменить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в сообществе Readovka в facebook.

Они хотели встретиться с руководством ведомства, чтобы высказать свою позицию. Однако в приеме им якобы отказали из-за карантина.

Протестующие опасаются, что вакцинация приведет к массовым увольнениям и убыткам в бизнесе. Кроме того, некоторые бизнесмены говорят, что им могут отказать в аренде, если они не поставят прививку.

«Мы против принудительной прививки– все должно быть добровольно», – говорят местные жители.

При этом местные жители столкнулись с еще одной проблемой – отсутствием второго компонента прививки, который нужно ставить точно в срок.

Ранее Управление Роспотребнадзора Республики Алтай сообщило о введении на территории региона обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом.

Так, теперь обязательно должны поставить вакцину медперсонал, работники торговли и общественного питания, работающие в туристической отрасли, в сфере быта, работники салонов красоты, МФЦ и общественного транспорта, образования, соцобслуживания, культуры, спорта, сотрудники правоохранительных органов, госслужащие.

По распоряжению ведомства все категории должны быть привиты до 30 июля. А в целом, в РА хотят за лето достичь 60%– го порога вакцинации населения.

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