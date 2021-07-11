Горняк22: В Краснодарском крае непривитых туристов будут штрафовать на 30 тыс. рублей

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Сразу после введения ограничений туристы стали аннулировать путевки, так как опасались не успеть привиться до указанной даты

Власти Краснодарского края ввели штрафы в размере 30 тыс. рублей для непривитых туристов, которые не поставил вакцину в течение трех дней после заселения в отель, сообщает RTVI.

Им наказание будут выносить по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил при ЧС.

9 июля туристам с отрицательным ПЦР-тестом разрешили приехать в регион и поставить прививку в течение трех дней.

С 1 июля туристов пускали по предъявлении ПЦР-тестов, сделанных в течение 72 часов до приезда, а также со справками о вакцинации или о перенесенном заболевании. Однако с 1 августа разрешать въезд туристов с тестами не будут. Действовать будут лишь сертификат о вакцинации и справка о перенесенной болезни.

Ранее сообщалось, что россияне отменили 70% броней на отдых в Краснодарском крае на август и 30% брони на июль. После отмены бронирования цены на отдых в Краснодарском крае поползли вниз, упав примерно на 30 и более процентов.

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