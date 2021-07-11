Горняк22: На Алтае убили зараженного трихинеллезом медведя

Медведь Фото: pixabay.com

Регистрация трихинеллеза среди диких животных случается нередко: в течение года ветеринарными специалистами выявляется около десятка таких случаев

В Республике Алтай убили медведя, зараженного трихинеллеозом – опасным для человека паразитарным заболеванием, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

В регионе каждый год выявляют около десятка таких случаев. Чаще всего – при исследовании туш медведей или кабанов. У людей заболевание протекает тяжело и долго, в отдельных случаях даже приводит к смерти.

При заражении трихинеллезом у человека повышается температура тела (до 39-40 градусов), появляются боли в мышцах, отекает лицо в области глаз.

Как правило, охотники знают о данном заболевании и сами привозят мясо для обследования. По статистике, из пяти привезенных медведей – два больны трихинеллезом. Их личинки очень устойчивы: они выживают при воздействии высоких температур, поэтому мясо рекомендуют варить не менее трех-четырех часов.

За последние 30 лет в регионе зафиксировано пять вспышек трихинеллеза.

Ранее сообщалось, что трихинеллез обнаружили в мясе барсука в Алтайском крае.

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