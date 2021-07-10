Горняк22: В Сети опубликовали запись переговоров с упавшего на Камчатке самолёта

Самолёт Фото: pixabay.com

Переговоры между пилотом и диспетчером шли в рутинном режиме, специалист уточняет время посадки и в этот момент командир Ан-26 перестаёт отвечать

В Сети опубликовали переговоры диспетчера и пилотов Ан-26 незадолго до крушения самолёта на Камчатке, сообщает «РЕН ТВ».

Из записи следует, что диспетчер давала указание пилотам не начинать снижение над морем, а также предупреждала о возможном пролёте птиц. Лётчики ответили, что снижаться не собираются.

Пилот: «От основного перехода давление 757 установит, снижаюсь на привод 1200». Диспетчер: «Приняла, разрешаю снижение».

Последний раз пилот воздушного судна ответил диспетчеру, что он снижается на 600. После этого диспетчер спросила, на какое время запланирована посадка. Никто не ответил. После этого она ещё четыре раза повторила вопрос, но пилот уже не вышел на связь.

Напомним, что 6 июля пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился о скалу. На борту находились 28 человек. Выжить никому не удалось. Обломки борта нашли почти в четырех километрах от аэропорта. Фюзеляж самолёта разорвало на части.

Ранее «Толк» сообщал, что на Камчатке спасатели достают из воды тела погибших при крушении самолёта. Родственники погибших при крушении получат по 3,5 млн рублей в качестве страховых выплат.

ТОЛК