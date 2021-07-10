Горняк22: Главный эпидемиолог Алтайского края намерена ревакцинироваться от COVID-19

Ирина Переладова Фото: кадр из youtube.com

В Алтайском крае эпидемиолог Ирина Переладова стала первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса. Сейчас она намерена привиться снова

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова заявила, что собирается снова привиться от коронавируса, сообщает «Вести Алтай».

Осенью прошлого года главный эпидемиолог региона уже поставила два компонента прививки «Спутника V». По её словам, неделю назад она проверяла уровень антитела в негосударственной лаборатории в одном из российских регионов.

«Мой титр антител составляет 20 единиц, при нормативном показателе 12. Хочу подчеркнуть, что это через 9 месяцев после вакцинации! Когда в крае начнётся повторная вакцинация, я одной из первых поставлю повторную вакцину», – рассказала она.

Кроме того, специалист подчеркнула, что в скором времени в крае начнётся повторная вакцинация от коронавируса для людей, которые получили прививки более шести месяцев назад.

Ранее «Толк» сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко привился от коронавируса. По его словам, он поставил прививку после того, как у него снизился уровень антител.

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