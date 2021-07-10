Горняк22: СК назначил проверку многодетной семьи Барнаула после публикаций СМИ

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Местные жители говорят, что родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако не заботятся о здоровье детей. Кроме того, в их доме отсутствуют свет и газ

Следователи СК начали проверку по факту публикации в СМИ сообщений о неблагополучной многодетной семье Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального управления ведомства.

«По сообщению средств массовой информации проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Эксперты также намерены дать юридическую оценку действиям органов системы профилактики.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что семья с тремя детьми живет в частном доме краевого центра в нищенских условиях – по рассказам местных жителей, взрослые приносят еду с помойки, а у детей развились тяжелые кожные инфекции.

Сейчас несовершеннолетних временно отправили в реабилитационн6ый центр.

ТОЛК