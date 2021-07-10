Горняк22: В Краснодаре после концерта Zivert уволили директора концертной площадки

Концерт Фото: pixabay.com

В краснодарском «Баскет-холле» с грубыми нарушениями антиковидных ограничений прошел концерт певицы Zivert. Кроме того, могут оштрафовать организаторов концерта Дианы Арбениной

В Краснодаре уволили директора «Баскет-Холла» после проведения несогласованного концерта Zivert, сообщает «КП».

«Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Директор уже написал заявление об увольнении. Его действиям дадут оценку правоохранительные органы», – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор края также отметил, что на борьбу с пандемией выделяются миллиарды, а организаторы взяли и устроили «потенциальный очаг». По факту нарушения постановления о введении режима повышенной готовности началась проверка.

7 июля концерт певицы прошел при полном аншлаге на концертной площадке «Баскет-Холл», которая вмещает 7,5 тысяч человек. Только после мероприятия выяснилось, что его не согласовывали в Роспотребнадзоре. Трибуны были переполнены зрителями без масок. Дистанцию, соответственно, тоже никто не соблюдал.

Кроме того, стало известно, что за нарушения ковидных ограничений на 1 млн могут оштрафовать организаторов концерта Дианы Арбенины. На теплоходе, где проходило мероприятие, выявили грубые нарушения социальной дистанции. По словам контролирующих органов, на борту находилось более 500 человек, но организаторы не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды пассажиров, сообщает ТАСС.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске из-за вспышки коронавируса отменили День города и концерт Zivert.

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