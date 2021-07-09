Горняк22: Педиатр объяснил, как коронавирус может протекать у детей

Дети Фото: pixabay.com

Врач отметил, что детей 12-17 лет необходимо прививать от коронавируса, потому что они часто становятся источниками инфекции для родных из-за их социальной активности

В начале болезни коронавирус у детей может прятаться за другими инфекционными болезнями, заявил главный педиатр Москвы, сообщает «РИА Новости».

«У детей, в отличие от взрослых, коронавирус может протекать под маской других вирусных заболеваний, например кишечной инфекции, сердечно-сосудистых и острых хирургических заболеваний», – объяснил он.

Врач отметил, что дети чаще всего переносят коронавирус с наименьшими симптомами или вообще бессимптомно, но у некоторых болезнь может протекать очень тяжело и ребёнку может потребоваться госпитализация.

Ранее «Толк» сообщал, что в Москве первых подростков привили от коронавируса. Всего вакцину получат 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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