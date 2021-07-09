Горняк22: На алтайском курортном озере Ярового ждут наплыва туристов

Яровое Фото: instagram.com/yarovoe_official

В отличие от черноморских курортов, где требуют предъявлять результаты тестов на коронавирус, «алтайское море» принимает гостей без ограничений

Наплыва отдыхающих ждут в ближайшие выходные в алтайском городе-курорте Яровое. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

В то время, когда на черноморских курортах требуют предъявлять результаты тестов на коронавирус, «алтайское море» принимает гостей без ограничений. В результате сюда стягиваются жители не только Сибири, но и Дальнего Востока – говорят, что ближе, безопаснее и дешевле, чем ехать на курорты Краснодарского края, а эффект тот же.

Каждый из причалов Ярового кроме теплой соленой воды предлагает чистые пляжи и развлекательную программу. Персонал соблюдает все антиковидные меры.

При этом опытные туристы советуют бронировать жильё заранее. Сейчас снять двухкомнатую квартиры рядом с пляжем обойдется минимум в 2 тысячи рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Яровое вошло в топ курортных поселков России без толп туристов.

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