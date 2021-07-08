Горняк22: С собственника новосибирского аквапарка хотят взыскать 4 млрд рублей

Аквапарк "Аквамир" Фото: instagram.com/akvapark.nsk

С новосибирского застройщика, управлявшего новосибирским аквапарком «Аквамир», намереваются взыскать 4 млрд рублей. Заявление подано 5 июля

В Новосибирске конкурсный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин подал иск в суд о привлечении контролирующих компанию лиц к субсидиарной ответственности в 4,3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Денежные средства планируют взыскать с владельца группы «Кварсис» Петра Овчинникова, а также с экс-директора компании «ВДТ строй»: Сергея Кондратьева, Олега Сергеева, Бориса Буржанецкого и Андрея Андреева.

Компания «ВДТ Строй» является владельцем новосибирского аквапарка «Аквамир», который открылся в октябре 2016 года. В сентябре 2020 года «ВДТ Строй» был признан банкротом по заявлению Межтопэнергобанка, которому компания задолжала 2,18 млрд рублей по кредитам.

Обанкротившаяся компания «ВДТ строй» входила в группу компаний «Кварсис». Владелец «Кварсиса» Петр Овчинников также является банкротом. В настоящий момент он должен банкам и фирмам около 3 млрд рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что бывшему алтайскому чиновнику заплатят почти миллион за незаконное уголовное дело. Алексей Белобородов просил суд взыскать с государства 1,8 млн рублей только материальных расходов.

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