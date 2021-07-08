Горняк22: Больную коронавирусом актрису Веру Алентову перевели в реанимацию

Вера Алентова, Владимир Меньшов Фото: instagram.com/sovietskie.films

Сначала сообщалось, что актрисе стало лучше – ее даже перевели в обычную палату, однако вскоре ее состояние вновь ухудшилось

Состояние актрисы Веры Алентовой, которая лежит в больнице с коронавирусом, ухудшилось – ее перевели из обычной палаты в реанимацию, сообщает «Пятый канал».

Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, но стабильное.

Напомним, актриса была госпитализирована с подозрением на коронавирус еще в конце июня. Незадолго до этого COVID-19 был диагностирован у ее супруга — режиссера Владимира Меньшова. 5 июля он скончался на 82-м году жизни, его похороны пройдут 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве.

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