Горняк22: Психолог назвала простые способы избавления от стресса

Стресс Фото: pixabay.com

Специалист рассказала о самых простых способах снятия напряжения, которые в момент стресса сможет сделать неподготовленный человек и быстро привести себя в чувство

Медицинский психолог Инна Паустовская перечислила четыре способа избавления от стресса, с помощью которых можно быстро успокоиться и привести в порядок свое психологическое состояние, сообщает «Слово и Дело».

«Дыхание хорошо регулирует нашу нервную систему. И даже если человек не знает каких-то особых дыхательных практик, главное, чтобы выдох был в несколько раз длиннее вдоха», – объяснила она.

Эксперт отметила, что второй способ избавиться от стресса – это попить воды. В этом случае действует не столько сама вода, сколько глотание. Именно сглатывание регулирует нашу парасимпатическую нервную систему.

«Другой способ успокоиться – это изменить температуру тела. Можно выйти на воздух, открыть окно, чтобы подышать, умыться холодной водой или, наоборот, погреть руки. В это время мозг переключается на другие раздражители и начинает процесс саморегуляции», – отметила Инна Паустовская.

Психолог также рассказала, что чередование мышечного напряжения и релаксации может помочь снять напряжение. По ее словам, подойдут приседания или выполнение махов руками.

«Когда мы нервничаем, пульс учащается, но правильное его учащение достигается посредством физической активности», – добавила эксперт.

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