Горняк22: Жители Поспелихи, оставшись без денег и жилья, просят помощи у президента страны

Дом Светланы Завгородней непригоден для жилья. Фото: Виталий Барабаш

Семье Завгородних из Поспелихи еще 32 года придется выплачивать ипотечный кредит, но о собственном доме, похоже, придется забыть

В 2017 году Светлана Завгородняя заключила договор на строительство частного дома с бийской компанией, оформив для этого ипотечный кредит. Стройка встала на этапе установки каркаса, а владельца фирмы осудили за мошеннические действия. Потерпевшими по уголовному проходили еще несколько семей. Все они платят за свои недострои, в которых не могут жить.

«Хоть по миру иди с протянутой рукой»

Светлана рассказала «Толку», что к выбору подрядчика для строительства дома они подходили очень тщательно, в течение года перебирая различные варианты. В итоге вышли на строительную компанию индивидуального предпринимателя из Бийска Алексея Шачнева, пообещавшего сдать объект под ключ за три месяца.

Прежде чем заключить договор подряда, Завгородние изучили отзывы в интернете о застройщике и не нашли ничего отрицательного. Но подозрения по поводу добросовестности начались уже на этапе заливки фундамента.

«У Шачнева постоянно были какие-то отговорки: то машина встала с цементом, то древесина для каркаса отсырела, то он занят на другом объекте и не может привезти стройматериалы. Рабочие бригады, которые он нанял, жаловались, что им не выплачивают обещанные за работу деньги, ссылаясь на то, что якобы мы их не оплатили. Потом подрядчик и вовсе пропал, перестал отвечать на телефонные звонки. Пришлось обращаться в полицию», – вспоминает женщина.

Пострадавшая Светлана Завгородняя. Фото: Виталий Барабаш

В результате на месте долгожданного дома стоит деревянный каркас, который третий год гниет под открытым небом. Денег, чтобы завершить строительство, у Завгородних нет. Педагогу сельской школы и водителю с зарплатой в 15 тыс. рублей приходится ежемесячно выплачивать ипотечный кредит в размере 19 тыс. рублей. И так будет еще 32 года.

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Чтобы как-то выжить, Светлана подрабатывает везде, где возможно: моет полы в магазинах, проводит уборку в частных домах у односельчан. За три года, говорит она, сумма долга, а это 1,9 млн рублей, практически не уменьшилась, так как пока погашаются только проценты.

За защитой к Путину

Отчаявшись, женщина в июне этого года отправилась в Москву в надежде попасть на личный прием к президенту страны. Но удалось лишь передать обращение через доверенное лицо Владимира Путина.

«11 июня я приехала к вам на личный прием. Многие, конечно, посмеялись: мол, что тебе это даст. И так вся в долгах, а тут еще в Москву собралась. Но для меня это последняя надежда. Если вы не поможете, не знаю, что будет с моей семьей. Мы выбиваемся из сил, выживаем, как можем», – написала она Путину.

Каждый год Светлана оформляет страховку своей жизни, опасаясь, что кончатся силы, и тогда пострадают люди, выступившие поручителями при оформлении ипотечного кредита.

«Я уговорила своих подруг. Речь шла о трех месяцах, на период, пока идет строительство дома, который должен был перейти в залог банку, после чего с них снимут поручительство. В итоге все затянулось на три года, и когда эта эпопея закончится, непонятно.

Если я не буду платить по ипотеке, пострадают мои поручители. На банкротство тоже подать не могу по этой же причине. Что делать – не знаю. Конечно, можно было бы достроить своими силами, но денег на стройматериалы нет совсем. Хоть по миру иди с протянутой рукой. Если кто-то захочет помочь, мы не откажемся от любой помощи», – вытирая слезы, говорит женщина.

«Он сидит. Но нам от этого не легче»

Недостроенный дом. Фото: Виталий БарабашНедостроенный дом Фото: Виталий БарабашНедостроенный дом Светланы Завгородней Фото: Виталий БарабашЗастройщик, обманувший Светлану Фото: Виталий БарабашСобака Фото: Виталий БарабашНедостроенный дом Фото: Виталий БарабашПострадавшая Светлана Завгородняя Фото: Виталий БарабашНедостроенный дом Фото: Виталий Барабаш

В качестве потерпевших по уголовному делу застройщика Шачнева, признанного виновным в мошенничестве, проходит семь человек, а также компания – поставщик стройматериалов, которым осужденный задолжал серьезную сумму.

Схема обмана по всем эпизодам практически одинаковая. Застройщик убеждал клиентов, что в короткие сроки и качественно построит частный дом, брал деньги, начинал строительство, а затем исчезал. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.

Реклама фирмы застройщика, обманувшего Светлану. Фото: Виталий Барабаш

Жительница Майминского района Республики Алтай Татьяна так же, как и Светлана, заподозрила неладное еще при заливке фундамента. Работы, с ее слов, были выполнены из рук вон плохо. Да и каркас дома, который привезла бригада, нанятая Шачневым, оказался из гнилого и сырого леса. В итоге застройщик исчез вместе с обещанными стройматериалами и деньгами.

Светлана из Смоленского района для строительства дома привлекла материнский капитал. Она вспоминает, что прежде чем заключить договор, застройщик возил ее по уже готовым объектам, якобы выполненным его фирмой. Согласно документу, строители должны были приступить к работе в 10-дневный срок, но на участке так и не появились.

В течение месяца Шачнев «кормил» обещаниями, ссылаясь на то, что бригада занята на других объектах, просил подождать. Но так же как и другим потерпевшим, ей не удалось добиться ни строительства дома, ни возврата денег.

Судебные документы. Фото: Виталий Барабаш

Сам Шачнев вину не признал, пояснив, что не смог исполнить принятые перед клиентами обязательства, так как у фирмы возникли финансовые трудности. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на его иждивении троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимого, а также то, что он принес извинения потерпевшим.

По совокупности всех эпизодов его изначально приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная инстанция смягчила наказание, уменьшив срок на четыре месяца.

«Да, Шачнева осудили. Он отбывает наказание в колонии. Но нам от этого не легче. Мы понимаем, что денег с него не получить. По факту у него нет ничего, кроме квартиры в Рубцовске. Мне советовали подать гражданский иск, чтобы через приставов хоть что-то с него взыскать. Но что это даст? Да и средств на оплату услуг юриста у нас нет. Какой-то замкнутый круг получается», – разводит руками Светлана Завгородняя.

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