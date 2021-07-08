Горняк22: Как поздравить близких с Днем семьи, любви и верности
Смартфон. Девушка Фото: pixabay.com
Подборка стихотворений, которые стоит отправить близким людям в День семьи, любви и верности для того, чтобы поздравить их с праздником
День семьи, любви и верности отмечают ежегодно 8 июля. Связано событие с историей любви Петра и Февронии. Преподобный Петр жил в XIII веке и был младше князя Павла, который правил в Муроме. А его будущая супруга до принятия монашеского пострига носила имя Ефросинья, была из обычной семьи и лечила людей травами. Петр обратился к девушке с тяжелым недугом и пообещал, что если она исцелит его, он на ней женится. Но против такого решения встали бояре, и Петр оставил трон, уехав вместе с женой из Мурома. Когда же в городе начался хаос, вызванный отсутствием правителя, князь вернулся, а Евросинье удалось завоевать любовь и знати, и простых людей. В престарелом возрасте супруги приняли монашеский постриг и Ефросинья стала Февронией.
Редакция «Толка» собрала несколько стихотворений, которыми можно поздравить своих близких и друзей в этот день.
- В прекрасный праздник – День семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, радости, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
- С Днем верности, любви, семьи!
Семью свою люби, цени,
Не обижай, не предавай,
А дорожи и понимай.
Семья – начало всех начал,
Надежный жизненный причал.
И счастлив тот, кто это понял,
В семье тот весел и доволен.
Всегда друг другом дорожите,
Заботой нежной окружите.
Любовь в семье – совместный труд,
Пусть в ней царит всегда уют.
- С Днем семьи, любви и верности
Поздравляю от души!
Мира вам желаю, нежности,
Счастье пусть в ваш дом спешит,
Дом пусть будет, словно чаша,
Любовью, радостью полна,
Улыбайтесь вы почаще,
Пусть в душе цветет весна!
- Семья – надежный тыл и крепость,
Фундамент в ней – любовь и верность.
Пускай любовь живет в сердцах
И светится в ваших глазах.
Живите весело и дружно.
Пусть будет в доме все, что нужно:
Достаток, радость и уют.
Пусть понимают вас и ждут.
- Сегодня день чудесный и прекрасный.
Наполнен солнцем, светом и теплом,
Ведь в каждую семью приходит праздник
И счастьем наполняет каждый дом.
Любовь и верность каждому знакомы,
Без них нам в этом мире не прожить.
Важней семьи нет ничего на свете.
Желаем всем в любви и в счастье жить!
- Желаю в этот праздник
Любить свою семью,
Быть верными друг другу
И говорить «люблю!».
Ссориться поменьше,
Побольше быть вдвоем,
Быть для всех примером,
Внося лишь счастье в дом!
Поздравления с сайта Pozdravok.ru.