Горняк22: В Барнауле определили подрядчика для застройки на Ковше

Барнаульский Ковш Фото: Владимир Гордейчик

Стали известны итоги аукциона на участок на берегу Оби в Барнауле, который планируется засыпать и застроить многоэтажными домамип

Подрядчиком, который займется созданием искусственного земельного участка на так называемом барнаульском Ковше, станет компания «ГенПодряд» (один из учредителей – Андрей Загарин, владелец сети сервисных центров ZAVGAR). Именно она стала победителем аукциона, сообщает Амител.

В торгах, которые длились два года, участвовали два застройщика. В итоге победа досталась «ГенПодряду». Стоимость, за которую компания должна реализовать контракт, не уточняется.

Торги объявило министерство природы Алтайского края по заявлению компании «Акватория», которая подготовила проект засыпки части Ковша в 2019 году. Речь идет о 2 га земли, на которых можно что-либо построить. Например, жилье или коммерческое здание.

Конкуренцию «Акватории» на торгах составила компания «ГенПодряд». Претенденты бились за лот, подняв ставку с 60 тыс. рублей до 12 млн.

Как сообщал «Толку» руководитель «ГенПодряда» Андрей Загарин, стороны договорились о том, что «Акватория» откажется от аукциона. Сам он уже задумал возвести на набережной три многоэтажных панельных дома.

Напомним, что около Оби сейчас построены ЖК «Аквамарин» и «Новая пристань» (ГК «Сибирия»). Последний проект у этого застройщика перекупила «Жилищная инициатива», зарегистрировав под проект новое юрлицо «Родные берега». Также Гатилову принадлежит еще один небольшой участок у Оби.

ТОЛК