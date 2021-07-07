Горняк22: Огромная пробка скопилась из-за ДТП за Новым мостом

Пробка Фото: Инцидент Барнаул

Мощный ураган, который прошелся по городу 6 июля, создал горожанам много проблем – повалил деревья, спровоцировал несколько ДТП

Вечером 6 июля на выезде из Барнаула за Новым мостом образовалась огромная пробка, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что на дороге образовался затор из машин. Причиной тому стала авария на дороге, где столкнулись попутные авто. По словам очевидцев, один из участников аварии получил серьезные повреждения.

Спровоцировать аварийность на дорогах могла непогода, которая обрушилась на город. Судя по видео, в момент аварии на участке дороги был дождь.

Ранее сообщалось, что на Барнаул обрушился мощный ураган. В некоторых районах города на автомобили упали деревья.

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