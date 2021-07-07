Горняк22: Алтайские власти обещают выкупить единственную пожарную часть на несколько сел

Пожарная часть Фото: Толк

Проблема с пожарной частью в селе длится не один год. Ранее власти уже обещали купить участок, однако сделка так и не состоялась

Правительство Алтайского края пообещало выкупить участок в селе Бобровка Первомайского района (ул. Ленина, 71), где сейчас располагается пожарная часть, сообщает «Банкфакс». Много лет она обслуживала несколько сел в районе, а содержал его собственник – глава Солнечного сельсовета Алексей Дуров.

В МЧС отметили, что с ним был заключен договор безвозмездного пользования помещениями до 1 июля 2021 года. После переговоров его удалось продлить, однако власти пообещали выкупить землю за 3,2 млн рублей. Владелец уже поставил его на кадастровый учет, чтобы быстрее избавиться от этого бремени.

Ранее местные жители выразили обеспокоенность, что они могут остаться без пожарной части, так как собственник не мог ее содержать.

Глава Бобровского сельсовета Сергей Ванпилин пояснил, что проблема тянется уже около трех лет. В 2020 году власти попросили Дурова оформить все документы, что он и сделал. Однако сделка по продаже так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Алтайском крае отменили особый противопожарный режим.

ТОЛК