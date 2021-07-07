Горняк22: Под Новосибирском молодежь перевернулась на угнанном «Делимобиле»

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В каршеринговой компании «Делимобиль» заявили, что находятся на связи с правоохранительными органами и выясняют все обстоятельства случившегося

5 июля в Новосибирской области группа молодых людей перевернулась на трассе Северного объезда на угнанном автомобиле каршеринговой службы «Делимобиль», сообщает NGS.

После ДТП водитель авто успел выбраться из машины и сбежать, остальных задержали подоспевшие сотрудники ДПС, которые преследовали машину. По последней информации, никто серьезно не пострадал.

В новосибирском ГИБДД рассказали, что все пассажиры задержаны, с ними проводится беседа. Все они совершеннолетние. В настоящее время в полиции устанавливают личность и местонахождение водителя.

Ранее «Толк» сообщал, что в центре Барнаула автомобиль лег на крышу после ДТП. Авария произошла утром 6 июля на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Кирова.

ТОЛК