Горняк22: В Тюменской области за информацию о пропавшей девочке предлагают 500 тыс. рублей

Настя Муравьева Фото: vk.com/aleksandr__moor

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители продолжают поиски ребенка. Ребенка также ищут кинологи и водолазы

В Тюменской области объявили вознаграждение в 500 тысяч рублей за информацию о пропавшей восьмилетней Насте Муравьевой. Об этом 6 июля написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

«От лица правительства Тюменской области гарантирую вознаграждение в 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет поиску Насти Муравьевой. Девочка пропала 30 июня 2021 года в Тюмени из дома на улице Судостроителей, 40», – написал он.

Девочка пропала 30 июня на Лесобазе. После этого следователи возбудили уголовное дело. В тот же день камера видеонаблюдения засняла Настю в круглосуточном магазине, далее следы ребенка теряются.

Отец девочки рассказал, что последний раз видел дочь перед тем, как она ушла в сороковой пансионат, где хотела найти бесплатный Wi-Fi. Мужчина признался, что недавно освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за убийство. Сейчас он работает грузчиком и один воспитывает четверых детей, сообщает 72.RU.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле без вести пропал молодой мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Его местонахождение не известно с 1 июля.

ТОЛК