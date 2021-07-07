Горняк22: Более четверти депутатов гордумы Барнаула могут уйти на повышение в сентябре

Барнаульская гордума. Фото: Виталий Барабаш

Самый большой пул депутатов может покинуть фракцию «Единая Россия», от которой в выборах в Госдуму и краевое заксобрание будут участвовать 10 человек

После выборов в Госдуму и в краевой парламент в сентябре 2021 года Барнаульскую гордуму (БГД) могут покинуть около 10 человек, то есть четверть депутатского корпуса. Именно городские парламентарии стали той кадровой скамейкой, которую партии, прежде всего «Единая Россия» («ЕР»), использовали, чтобы «закрыть» вакантные кандидатские места. Если «барнаульцы» победят, для каждого из них это станет политическим ростом.

Кто может пойти на «повышение»

Самый большой пул городских депутатов, которые могут перейти в АКЗС, – единороссы. На праймериз партии, по итогам которых будут формировать списки кандидатов на выборы в АКЗС, победили девять депутатов гордумы – из 31 члена фракции.

По округам:

Ксения Белоусова – округ №1

Александр Локтев – округ №20

Иван Нифонтов – округ №21

Александр Лисицын – округ №25

Вячеслав Перерядов – округ №27

По партийному списку:

Евгений Кулешов – тергруппа №23

Дмитрий Абалымов – тергруппа №24

Иван Огнев – тергруппа №25

Дмитрий Ильиных – тергруппа №26

Выборы в АКЗС проходят по смешанной системе: половина депутатов избирается по округам, половина – по партийным спискам (мандаты распределяются пропорционально голосам, полученным партиями, преодолевшими 5%-й барьер).

Есть еще вице-спикер гордумы, единоросс Сергей Струченко, который неожиданно оказался кандидатом в депутаты Госдумы по Рубцовскому округу. Здесь с выборов снялся явный фаворит Виктор Зобнев, и на округе будут сражаться сильнейшие представители оппозиции края. Сумеет ли выиграть у них Струченко – большой вопрос, но официально партия такую задачу ставит.

У КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду» – по три депутата в гордуме. Часть из них, очевидно, будет участвовать в выборах в АКЗС. Например, почти наверняка эсэры Оксана Молодых, Александр Обидин и Алексей Якунин войдут в списки. Однако пока не ясно, на проходных ли позициях.

В первую тройку партсписка, которая почти наверняка гарантирует прохождение в новый созыв парламента, они вряд ли войдут, считают инсайдеры (там, скорее всего, окажутся региональный лидер партии Александр Терентьев, действующий глава фракции Александр Молотов и депутат Людмила Суслова).

30 июня, 7:28

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Самым конкурентным из четырех думских округов станет Рубцовский, где с выборов снялся главный фаворит от «Единой России» Виктор Зобнев

Так что «барнаульцам», скорее всего, определят места в территориальных группах и на округах. На округах будет многое зависеть от того, кто будет соперниками от «ЕР». Сильным ресурсным кандидатам от партии власти противостоять будет сложно (хотя на предыдущих выборах претендентам от «СР» это удавалось).

Для тергрупп большое значение будет иметь процент, набранный партией. Если он будет высоким, шансы оказаться в заксобрании есть. Если низким – места достанутся первой тройке и только.

От ЛДПР к выборам в АКЗС могут подключить Алексея Скосырского, сообщают инсайдеры, но пока не ясно, по какому округу и на проходное ли место.

Кто именно от оппозиции войдет в списки кандидатов на выборы в заксобрание, станет ясно после проведения их конференций. Они пройдут в следующие даты:

8 июля – «СР»,

10 июля – ЛДПР и КПРФ.

«Единая Россия» предварительно называла дату конференции – 15 июля.

Как изменят выборы работу гордумы

Кардинально – никак.

Если предположить, что все, чье участие планируется в парламентских выборах 2021 года, выиграют, то БГД могут покинуть от 10 (ЕР) до 15 человек (все фракции).

До следующих выборов в гордуму останется меньше года, и по закону довыборы на оставшихся вакантными округах проводиться не будут. А вот тех, кто прошел в думу от партий, заменят товарищи, которые стояли за ними в предвыборных списках, объяснила «Толку» спикер Галина Буевич.

Из всех возможных кандидатов по округам в БГД избирались пять человек: Белоусова, Локтев, Нифонтов, Лисицын и Перерядов. Соответственно, только их кресла в случае победы в сентябре останутся свободными.

И в этом случае радикально работа БГД никак не изменится. «ЕР» сохранит большинство, кворума для принятия любых решений точно хватит, даже тех, которые нужно принимать 2/3 голосов депутатов.

Но депутатам БГД придется в случае победы коллег избирать других вице-спикера, лидера фракции «ЕР» и главу правового комитета.

Не будет ли дефицита кандидатов в 2022 году

Основной партией, которая «выжмет» максимум кандидатов из гордумы, станет «ЕР». Галина Буевич даже с сожалением говорит, что покинуть БГД могут одни из самых сильных депутатов.

Однако через год – осенью 2022 года – пройдут выборы уже в Барнауле, и партия может столкнуться с дефицитом кандидатов. Но глава исполкома реготделения Денис Голобородько уверенно заявил «Толку», что этого не случится, так как у «ЕР» есть кадровая «скамейка», а подбирать претендентов начнут сразу после выборов этого года.

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