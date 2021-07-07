Горняк22: Следком и прокуратура начали проверки из-за нелегального места отдыха на Алтае
Лагерь. Фото иллюстративное Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Кроме того, что учреждение работало нелегально, там выявили еще ряд нарушений. В частности, отсутствие автоматической системы пожаротушения
Следователи начали проверку после обнаружения на территории Солонешенского района места отдыха для детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Также свою проверку начала краевая прокуратура.
По версии следствия, возле села Сибирячиха работает детский «лагерь». При проверки сотрудниками МЧС выяснилось, что его нет в реестре подобных учреждений, соответственно, он не проходил никаких проверок. Кроме того, в его работе найден ряд противопожарных нарушений.
Во время проверки следователи дадут юридическую оценку руководству заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сотрудники МЧС обнаружили несанкционированное место для отдыха детей.